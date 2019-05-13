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Понедельник, 13.05.2019
Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества
Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества
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Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества

Министры ЕС и Восточного Партнерства подвели итоги десятилетия сотрудничества
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Программа "Восточного Партнерства" доказала свою эффективность за прошедшие десять лет.

Министры иностранных дел ЕС и стран Восточного Партнерства – Армении, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Молдовы и Украины — подвели итоги работы, проведенной за 10 лет с момента основания программы, и определили реформы приоритетом программы на будущее.

Об этом говорится в резолюции председательства этой встречи министерского уровня, которая распространена на сайте Европейского Совета.

Документ напоминает, что 10 лет назад ЕС и шесть стран-партнеров во время саммита в Праге согласились укрепить связи путем организации стратегического партнерства. Результатом этого решения стало учреждение Европейской политики соседства, в дополнение к двусторонним отношениям между ЕС и каждой из стран-партнеров. Такие общие усилия позволили укрепить благосостояние и безопасность всего региона и приблизить страны-партнеры к Европейскому Союзу на пользу всем сторонам.

13 мая 2019 года Высокий представитель ЕС, министры иностранных дел стран-членов ЕС и министры иностранных дел шести стран-партнеров встретились в Брюсселе, чтобы отметить 10-ю годовщину программы, и подчеркнули ее важность и успех, согласились продолжать развитие стратегического партнерства.

При этом политика соседства ЕС базируется на общих фундаментальных ценностях и принципах, на нормах международного права, на соблюдении прав человека и уважении прав меньшинств. К основополагающим принципам такой политики относятся также верховенство права, ответственность и совершенствование системы управления, борьба с коррупцией, устойчивое развитие и рыночная экономика.

За прошедшие годы "Восточное партнерство" доказало свою эффективность как устойчивая и динамичная система взаимоотношений. Программа позволила странам участницам лучше адаптироваться к вызовам и укрепить взаимоотношения между собой. Она была адаптирована для достижения ключевых глобальных целей устойчивого развития, которые были определены в Повестке дня ООН до 2030 года и в Парижском Соглашении по климатическим изменениям.

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С 2009 года Восточное партнерство доказало, что является основой для углубления сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Это приносит реальную пользу гражданам стран-участниц за счет развития политической ассоциации, экономической интеграции и усиленного партнерства между ЕС и заинтересованными странами-партнерами. Определенные 20 достижений до 2010 года сфокусированы на практическом сотрудничестве, направлены на экономическое развитие и открытие новых рыночных возможностей.

В документе отмечается, что участников "Восточного партнерства" впереди ждут вызовы. В этом контексте все согласованные взаимные обязательства должны объединяться на общих ценностях, включая развитие гражданского общества, уважение к правозащитникам, уязвимым группам населения, журналистам и другим работникам СМИ, женщинам, молодежи.

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Украина, Молдова, ЕС, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения, Восточное Партнерство.
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