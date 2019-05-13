Бдительность небезосновательна: ФРГ готовится к вмешательствам в выборы в ЕП

Новости мира: В Берлине считают оправданной бдительность по поводу возможного вмешательства РФ в выборы в Европарламент.

ФРГ в процессе подготовки к выборам в Европарламент с "повышенным вниманием" рассматривает угрозу вмешательства России, сообщил в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Повышенное внимание к этой проблеме не только необходимо, проходят и профилактические мероприятия как в Германии, так на и европейском уровне", - приводят слова Ш.Зайберта западные СМИ.

По его словам, особая бдительность европейцев в этом вопросе "небезосновательна". "Мы внимательно отслеживаем деятельность различных международных ресурсов - среди них и российские".

Ранее член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова выразила опасения в связи с возможной кампанией дезинформации во время выборов в Европарламент, в том числе, со стороны России.

Газета The New York Times ранее сообщила, что в преддверии выборов в Европарламент сайты и аккаунты в социальных сетях, якобы связанные с Россией и крайне правыми организациями, распространяют дезинформацию. Лживые истории, которые распространяются в интернете, связаны с темами ЕС, НАТО и иммиграции, отмечает газета.

Европейские спецслужбы выявили тысячи материалов, связанных с дезинформацией, отмечает газета. Исследователи полагают, что эти материалы могли увидеть миллионы людей, утверждает The New York Times. В ЕС официально не обвиняли Россию в поддержке какого-либо конкретного кандидата, отмечает газета.

Бывший аналитик ФБР и основатель некоммерческой организации Advance Democracy Дэниел Джонс заявил газете, что целью дезинформации являются не сами выборы, а подрыв веры граждан ЕС в демократические институты.

Выборы в Европарламент пройдут в странах-членах ЕС в период с 23 по 26 мая.