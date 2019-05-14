Хант: Мы стоим перед лицом более агрессивной России и более наступательного Китая

Новости мира: Для увеличения мощи и влияния в Британии хотят удвоить расходы на оборону.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант призвал увеличить оборонные расходы страны, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны России и Китая.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Guardian, Хант заявил, что более невозможно полагаться на безусловное доминирование США, поэтому Британия должна увеличить свои мощь и влияние и потратить миллиарды фунтов стерлингов на новое вооружение.

По его мнению, затраты должны составить около 20 млрд фунтов в год, что увеличит статью бюджета на оборону на 2-3%.

"Мы стоим перед лицом более агрессивной России и более наступательного Китая, - сказал Хант. - Мы просто не знаем, каким будет баланс сил в мире в ближайшие 25 лет".

Газета напоминает, что сторонник сохранения членства Британии в ЕС Джереми Хант - один из фаворитов гонки за место будущего лидера консервативной партии. Его называют "модернизированным продолжением" Дэвида Камерона.