СМИ: В США разработали законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"

Новости мира: В Сенате США подготовили законопроект о санкциях против Nord Stream 2

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект относительно санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин, оба члены Комитета по иностранным отношениям Сената, разработали это мероприятие (законопроект - ред.) для повышения давления на Россию и одного из важнейших экспортных проектов", - говорится в сообщении.

Санкции будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, которые владеют этими судами.

Кроме этого, законопроект предусматривает ограничительной меры против компаний, которые проводят страхование газопровода.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к "Северному потоку", который уже действует. Как предполагается, мощность второй ветки "Северный поток-2" составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" через возможную потерю статуса транзитного государства. Кроме того, противниками газопровода являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. Впрочем, в Германии заявляют, что проект экономический, а не политический.