Скачать
Вторник, 14.05.2019
СМИ: КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
СМИ: КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня
Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото
Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото

В столице Чехии протестовали против министра юстиции

В столице Чехии протестовали против министра юстиции
10:49 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Тысячи протестующих в Праге требовали отставки министра.

Тысячи чехов третий понедельник подряд вышли на протест на Староместской площади Праги и в других городах, чтобы требовать отставки нового министра юстиции Марии Бенешовой, которую считают соратницей премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Поводом для демонстрации стало намерение министра юстиции провести реформу прокуратуры и упразднить должность Генерального прокурора. Именно Генеральный прокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

Бенешова является адвокатом и советником президента Милоша Земана, близкого союзника Бабиша. Земан неоднократно критиковал обвинение.

Как депутат, Бенешова проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша депутатского иммунитета перед расследованием. Протестующие и оппозиция говорят, что она может попытаться повлиять на уголовное производство против действующего главы правительства. Бенешова это отрицает.

Протесты должны продолжаться, если власти не выполнят требование отставки министра. В апреле 2019 года назначение Бенешов повлекло массовые демонстрации по всей стране.

В Судане обвинили экс-президента в убийстве протестующих

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

В докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста". Европейская комиссия до 15 мая должна подготовить окончательный отчет своего расследования по поводу возможного конфликта интересов со стороны Бабиша.

Бабиш отвергает обвинения и называет дело политически мотивированным. Он сказал, что назначение Бенешовой не является угрозой для системы правосудия. По оценке Forbes, Бабиш является второй самым богатым человеком Чехии с состоянием в $ 3,7 миллиарда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Протесты, Милош Земан, Мария Бенешова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ
02 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
03 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 "Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан
Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан
Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода
Прогноз погоды на 14 мая
КНДР обвиняет США в &quot;незаконном ограблении&quot;
КНДР обвиняет США в "незаконном ограблении"
Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал
Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь