Скачать
Среда, 22.05.2019
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Теракты в Новой Зеландии: в Чехии возбудили первое дело за комментарии

Теракты в Новой Зеландии: в Чехии возбудили первое дело за комментарии
16:02 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Чехии полиция впервые предъявила обвинение человеку за одобрение в социальных сетях терактов в мечети, которые произошли в марте в мечети Новой Зеландии.

Полиция Чешской Республики предъявила обвинение первому человеку в стране, который в социальных сетях одобрял мартовские теракты в мечети в Новой Зеландии. Информацию издания Deník N "Чешскому Радио" подтвердил прокурор Верховной государственной прокуратуры в Праге Мартин Бел.

"Автор комментариев в социальной сети подозревается следователями в поддержке и пропаганде терроризма, за что ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы и, возможно, также конфискация имущества", - говорится в сообщении.

Мартин Бел также сообщил, что полиция наряду с этим проверяет обстоятельства обнародования еще четырех комментариев, имевших отношение к мартовским нападениям на прихожан в Новой Зеландии.

Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому выдвинули обвинения

По информации Deník N, пражские следователи анализируют более тридцати случаев одобрение терактов в Интернете, однако прокурор Мартин Бел данную информацию не подтвердил.

Как известно, 15 марта в результате расстрела верующих в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, погиб 51 человек, еще столько же получили ранения. В связи с этим в стране приняли закон, запрещающий большую часть полуавтоматического оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Полиция, Социальные сети, Обвинение, Одобрение, Теракты в Новой Зеландии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь