Теракты в Новой Зеландии: в Чехии возбудили первое дело за комментарии

Новости мира: В Чехии полиция впервые предъявила обвинение человеку за одобрение в социальных сетях терактов в мечети, которые произошли в марте в мечети Новой Зеландии.

Полиция Чешской Республики предъявила обвинение первому человеку в стране, который в социальных сетях одобрял мартовские теракты в мечети в Новой Зеландии. Информацию издания Deník N "Чешскому Радио" подтвердил прокурор Верховной государственной прокуратуры в Праге Мартин Бел.

"Автор комментариев в социальной сети подозревается следователями в поддержке и пропаганде терроризма, за что ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы и, возможно, также конфискация имущества", - говорится в сообщении.

Мартин Бел также сообщил, что полиция наряду с этим проверяет обстоятельства обнародования еще четырех комментариев, имевших отношение к мартовским нападениям на прихожан в Новой Зеландии.

По информации Deník N, пражские следователи анализируют более тридцати случаев одобрение терактов в Интернете, однако прокурор Мартин Бел данную информацию не подтвердил.

Как известно, 15 марта в результате расстрела верующих в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, погиб 51 человек, еще столько же получили ранения. В связи с этим в стране приняли закон, запрещающий большую часть полуавтоматического оружия.