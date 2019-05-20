В Германии перевернулся пассажирский автобус, погиб человек

Новости мира: В результате ДТП на востоке Германии погиб человек.

По меньшей мере один человек погиб в результате аварии, в которую в воскресенье, 19 мая, попал пассажирский автобус на автобане 9 возле Лейпцига на востоке Германии.

Еще 13 человек в результате дорожно-транспортного происшествия получили тяжелые ранения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. Автобус немецкой компании-перевозчика Flixbus, который ехал в направлении Мюнхена, перевернулся на бок.

По данным полиции, на момент аварии в автобусе находились более 70 пассажиров. Четыре вертолета и более десяти карет скорой помощи доставили пострадавших в больницы. Движение по автобану А9 было заблокировано в обоих направлениях.

Напоминаем, 15 человек погибли и шестеро получили травмы в результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.