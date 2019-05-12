Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ
Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ
На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков
На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

В Индии разбился свадебный автобус: 15 погибших

В Индии разбился свадебный автобус: 15 погибших
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии погибли 15 человек, еще шестеро получили травмы.

15 человек погибли и шестеро получили травмы в результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

“Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш... 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице”, - говорится в сообщении.

Как уточняется, жертвами автокатастрофы стали жители соседнего штата Телингана, которые возвращались домой со свадьбы.

Автобус сорвался в ущелье на севере Индии: 10 погибших, 26 пострадавших

Напомним, в результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла в Чили вечером 11 мая, погибли 6 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Авария, Жертвы, Автобус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
02 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
03 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
05 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
Прогноз погоды: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Погода: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах
День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь