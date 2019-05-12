В Индии разбился свадебный автобус: 15 погибших

Новости мира: В результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии погибли 15 человек, еще шестеро получили травмы.

15 человек погибли и шестеро получили травмы в результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

“Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш... 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице”, - говорится в сообщении.

Как уточняется, жертвами автокатастрофы стали жители соседнего штата Телингана, которые возвращались домой со свадьбы.

Напомним, в результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла в Чили вечером 11 мая, погибли 6 человек.