В Чили перевернулся автобус с пассажирами, есть погибшие

Новости мира: В результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла в Чили вечером 11 мая, погибли 6 человек.

В Чили на трассе в регионе Араукания перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает biobiochile.cl.

В результате аварии 6 человек погибли, еще 52 человека пострадали.

Автобус компании Los Corsarios направлялся из столицы страны Сантьяго в город Пуэрто-Монт. По предварительным данным, водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Напомним, ранее в Индии автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате инцидента 10 человек погибли и еще 26 получили ранения. Водитель автобуса потерял управление. Авария произошла в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

А на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения.