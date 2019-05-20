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Названы города мира с самыми высокими зарплатами

Названы города мира с самыми высокими зарплатами
17:47 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНН

Новости мира: Согласно данным рейтинго, первое место по уровню зарплат занимает американский город Сан-Франциско.

Первое место среди городов с самым высоким уровнем зарплат в мире занял американский город Сан-Франциско, сместив швейцарский Цюрих на второе место. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank, передает УНН.

Согласно исследованию, средняя заработная плата в Сан-Франциско с учетом налогов составляет около 6,5 тыс. долл., в Цюрихе — почти 5,9 тыс. долл., в Нью-Йорке, занявшем 3-е место в рейтинге, - 4,6 тыс. долл.

Также в список городов с самыми высокими зарплатами вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

Напомним, в Кабмине рассказали, какие средние зарплаты будут иметь украинцы в 2021 году. В Минфине спрогнозировали среднемесячную зарплату украинцев, которая составит 10,1 тысячи гривен. 

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% – в 2020 году, на 6,2% – в 2021 году. В 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен. Напомним, минимальная зарплата в январе 2019-го увеличилась с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн. 

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Все по теме:

Рейтинг, Нью-Йорк, Цюрих, Сан-Франциско, Города, Самая высокая зарплата в мире.
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