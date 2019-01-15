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Вторник, 15.01.2019
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В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году

В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году
12:00 Сегодня Телеграф Минфин Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В 2019 году среднемесячная зарплата украинцев составит 10,1 тысячи гривен.

В Минфине спрогнозировали среднемесячную зарплату украинцев, которая составит 10,1 тысячи гривен. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Министерства финансов.

"Среднемесячная зарплата работников (брутто) в гривнах составит 10 129 грн в 2019 году, 11 451 грн – в 2020 году, 12 835 грн – в 2021 году", – говорится в сообщении.

Номинальная средняя зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет на 6,9% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 6% – в 2020 году, на 6,2% – в 2021 году. В 2018 году размер средней зарплаты составлял 8 713 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в январе 2019-го увеличилась с 3723 до 4173 грн. Прожиточный минимум установится на уровне 1853 грн. 

Украинцам могут снова повысить цены на газ

Зарплаты полицейских и спасателей с 1 января 2019 выросла на 30%. Минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200. Также вводится в действие механизм компенсации за наем жилья для полицейских. Кроме того, планируется, что с 2019 года должна заработать накопительная пенсионная система. Также, с 1 января 2019 повышается пенсия военных пенсионеров.

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Зарплата, Кабмин, Минфин, Минимальная зарплата, Среднемесячная зарплата.
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