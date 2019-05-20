ЕС и КНР подписали два стратегических соглашения в области гражданской авиации

Новости мира: Евросоюз и Китай заключили два стратегических авиационных соглашения.

Европейский Союз и Китай заключили в понедельник два стратегических соглашения в сфере гражданской авиации - двустороннее соглашение относительно безопасности в гражданской авиации (BASA) и так называемое горизонтальное авиационное соглашение.

Об этом сообщает веб-сайт Европейской Комиссии.

"В мире, в котором все больше нестабильности, партнерство Европы с Китаем является более важным, чем когда-либо прежде. ЕС твердо убежден, что сотрудничество между государствами делает мир более устойчивым, безопасным и более состоятельным местом для всех. Сегодня мы совершили большой первый шаг в этом направлении путем подписания двух авиационных соглашений с Китаем, которые позволят создать новые рабочие места, стимулировать экономический рост, сблизить наши континенты и наши народы", - заметил по этому поводу Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В первом соглашении (BASA) речь идет о взаимном признании стандартов в сфере безопасности гражданской авиации, что позволит стимулировать глобальную торговлю самолетами и сопутствующими изделиями. Это соглашение должно устранить ненужное дублирование процессов оценки и сертификации компетентными органами сторон авиационных изделий, включая вопросы их безопасности и соответствия экологическим требованиям, и уменьшить, таким образом, расходы в авиационном секторе.

Второе соглашение говорит о принципиальном признании Китаем принадлежности к ЕС авиакомпаний, осуществляющих операции со всех стран Евросоюза. Ранее к такому перечню принадлежали авиаперевозчики только из нескольких стран ЕС. Подписанное сегодня авиационное "горизонтальное соглашение" позволяет привести двусторонние соглашения между ЕС и Китаем относительно авиационных услуг в соответствии с европейскими нормами, что отвечает интересам обеих сторон.