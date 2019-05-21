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Впервые в истории Польши в Кракове родились шестерняшки

Впервые в истории Польши в Кракове родились шестерняшки
10:14 Вт, 21 Май 2019 Телеграф По материалам: Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Впервые за всю историю Польши в Кракове женщина родила шестерняшек, которые рождаются в одном из 4,7 миллиарда случаев.

В польском городе Краков женщина родила сразу шестерых детей: четырех девочек и двух мальчиков. По предварительно информации, это скорее всего, первый такой случай в Польше.

Удивительное событие произошло в Университетской больнице Кракова в Польше. По словам врачей, женщина находится в хорошем состоянии.

Дети родились на 29-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Новорожденные, родились каждые весом до одного килограмма, находятся сейчас в инкубаторах. Шестерняшки рождаются в одном из 4,7 миллиарда случаев.

Известно, что врачи Университетской больницы Кракова готовились к рождению только 5 детей, однако на свет появился еще один младеней. Сейчас приезда близняшек домой ждет их двухлетний брат.

Свои поздравления родителям передали президент Польши Анджей Дуда и маршалок Сейма Марек Кухцинский. Краковский футбольный клуб “Краковия” подарил семье пожизненный пропуск на посещение футбольных матчей местной команды.

 

Ранее сообщалось, что в Уганде Мариам Набатанзи в 39 лет воспитывает в одиночку 38 детей. Первенца женщина родила в 13 лет, в день свадьбы ей было всего лишь 12 лет, а ее мужу - 40. Сообщается, что у женщины так много детей из-за того, что у нее редкая особенность организма женщина часто рожала несколько малышей сразу. Трижды родились четверняшки, четырежды – тройняшки, шесть раз – близнецы. Отмечается, что в 23 года у нее уже было 25 детей. К сожалению, 6 детей умерло.

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Польша, Краков, Родились шестерняшки, Впервые в истории Польши.
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