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Макрон назвал главных врагов Европы

Макрон назвал главных врагов Европы
16:35 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: По мнению Макрона, главными врагами Европы являются националисты, которых финансирует РФ.

Главными врагами Европы ныне являются националисты, которые также получают поддержку и финансирование от россиян.

Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональным французским СМИ.

"Врагами Европы есть те, кто не верит в свое будущее. Националисты, которые хотят ее разделить (Европу - ред.), являются главными врагами ... Я впервые вижу связь между националистами и зарубежными интересами, целью чего является уничтожение Европы", - сказал французский лидер.

Он добавил, что россияне сейчас как никогда активны в финансировании и поддержке экстремистских партий в Европе.

Как отметил Макрон, националисты выступают против всего, что в интересах Франции.

"Их проект ослабляет Францию и разделяет Европу", - убежден президент.

Макрон также отметил опасность, которую представляют для Европы США и Китай. В связи с этим он выступил за принятие европейской учредительной конвенции между представителями нового руководства Евросоюза и гражданами после проведения выборов в Европарламент 26 мая.

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Этот документ, по словам президента Франции, должен определять стратегию Европы на следующие пять лет и должен включать и внесение изменений в Соглашение о ЕС.

Как сообщал Укринформ, 23-26 мая в ЕС пройдут выборы в Европарламент. Во Франции, по социологическим прогнозам, лидерами гонки являются либерально-демократическая партия Макрона "Республика, вперед", а также крайняя правая националистическая политическая сила "Национальное объединение" во главе с лидером французских националистов Марин Ле Пен.

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Франция, Россия, Национализм, Эммануэль Макрон.
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