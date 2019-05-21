Разведка: На РосТВ возросло количество фейков об обстрелах со стороны ВСУ на Донбассе

Новости Украины: РосТВ активно снимает постановочные видео об "украинских" обстрелах на Донбассе.

По информации ГУР Минобороны Украины, российское оккупационное командование на временно оккупированном Донбассе пытается убедить население в активизации боевых действий по вине украинской стороны.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"Возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры. Таким образом российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны", - сказал он.

При этом, к подготовке провокационных материалов для введения в заблуждение населения привлекаются пропагандистские съемочные группы, в том числе российского телеканала "НТВ". Они в районах передовых позиций и на контрольных пунктах въезда/выезда активно проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнении Минских договоренностей российско-оккупационными войсками.