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"Последний шанс": Мэй представила обновленный вариант законопроекта о Brexit

"Последний шанс": Мэй представила обновленный вариант законопроекта о Brexit
20:59 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Мэй представила новые предложения по Brexit, назвав их последним шансом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила обновленный вариант законопроекта о Brexit, который она предложит на голосование парламента в начале июня.

По словам Мэй, у членов британского парламента остается последний шанс для реализации Brexit.

"Я думаю, что нам нужно помочь им (парламентариям - Ред.) найти выход, и я считаю, что остался один последний шанс, чтобы сделать это", - заявила Мэй.

В обновленной версии законопроекта Мэй предлагает решить проблему со "страховочным планом" по ирландской границе, который вызывал недовольство членов британского парламента. Так, она заявила, что британское правительство будет обязано найти альтернативные варианты "страховочного плана" к декабрю 2020 года.

Мэй рассказала, что у членов британского парламента будет возможность проголосовать по следующему этапу Brexit. В законопроект, сообщила премьер, будет включен пункт, согласно которому члены парламента смогут провести голосование о том, необходим ли Великобритании новый референдум по Brexit.

Премьер рассказала, что новый вариант гарантирует, что права работников в Великобритании будут на том же уровне или выше, чем у работников в ЕС.

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Премьер подчеркнула, что если ее сделку вновь отвергнут, существует несколько вариантов: Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем, или Великобритания не выйдет из ЕС, или в Великобритании пройдет новый референдум.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению о Brexit в британском парламенте сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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