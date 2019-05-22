Евросоюз окончательно запретил одноразовый пластик

Новости мира: До 2021 года в ЕС запретят ряд одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что это утверждение - заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем.

Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в заявлении.

По директиве, до 2029 года 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными.

Пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а до 2030 года - 30%.

Также предусматривается возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции и привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.