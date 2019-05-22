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Две страны ЕС строят трубопровод для газа из Азербайджана

Две страны ЕС строят трубопровод для газа из Азербайджана
14:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Европейские страны совершают конкретные шаги во избежание зависимости от российского газ.

Болгария и Греция начинают строительство трубопровода для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию, чтобы уменьшить почти полную зависимость страны от поставок российского газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

В среду на церемонии у границы два премьер-министра – Бойко Борисов и Алексис Ципрас наблюдали за официальным началом строительства 182-километрового трубопровода-перемычки между газотранспортными системами двух стран.

Планируется, что трубопровод достроят до конца 2020 года, до запуска Трансадриатического газопровода, по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу.

Ожидается, что этот трубопровод обойдется в 220 млн евро. Его прогнозируемая мощность - от 3 до 5 млрд кубических метров в год.

Россия отказывается от трехсторонних переговоров по газовым вопросам

Интерконнектор между Грецией и Болгарией планировали начать строить еще в начале 2018 года, но проект был приостановлен из-за обжалования тендерных процедур.

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Газ, Греция, Болгария, ГТС, Российский газ.
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