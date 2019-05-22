Полиция Британии приняла меры против племянницы Асада

Новости мира: Банковский счет племянницы сирийского лидера Башара Асада использовался для отмывания денег, убеждены в Великобритании.

Британская полиция арестовала лондонский банковский счет племянницы сирийского президента Башара Ассада после того, как он использовался для отмывания денег, чтобы избежать санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

22-летняя Анисех Чавкат согласилась отдать почти 25 тыс. фунтов стерлингов, обнаруженных на ее счету в банке Barclays. Этот случай может стать началом жестких действий против детей сообщников режима президента Асада, которые продолжают вести роскошный образ жизни в Британии.

Пять лет назад Министерство внутренних дел Великобритании выдало Чавкат визу для учебы в университете в Лондоне, несмотря на то, что на ее мать, сестру президента, распространяются строгие финансовые санкции, наложенные на сирийский режим. Ее отец возглавлял военную разведку Сирии.