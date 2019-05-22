Меркель отвергла все предложения о трудоустройстве в ЕС

Новости мира: Канцлера Германии Ангелу Меркель хотели трудоустроить в институте ЕС, однако она отказалась.

Несколько лидеров ЕС во время майского саммита в Сибиу просили канцлера Германии Ангелу Меркель занять пост президента Европейского совета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Bloomberg от трех различных источников.

По их данным, Меркель отвергла все предложения. Источники не сообщили, лидеры которых стран высказывали такие просьбы к главе немецкого правительства.

По словам двух источников, некоторые главы государств и правительств выразили надежду, что Меркель изменит свою позицию в будущем.

В борьбе за топ-должности в европейских институтах после выборов в Европарламент Меркель хочет, чтобы представители Германии возглавили Европейскую комиссию и Европейский центробанк. Канцлер Германии уверена, что настал черед ее страны управлять этими институтами. Если она возглавит Евросовета, это может не позволить реализовать ей свои цели.

Как известно, эта каденция на посту канцлера Германии для Меркель - последняя. Она завершится в 2021 году. Ранее Меркель объявила, что после окончания своего срока уйдет из политики.