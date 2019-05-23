Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

ООН потребовал от Великобритании передать архипелаг в Индийском океане Маврикию

ООН потребовал от Великобритании передать архипелаг в Индийском океане Маврикию
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ООН призвала Великобританию вернуть острова Чагос Маврикию.

Великобритания должна как можно быстрее отказаться от контроля над архипелагом Чагос в Индийском океане, на который претендует Маврикий, решила Генассамблея ООН.

Об этом информирует BBC.

"ООН приняла резолюцию, которая требует от Великобритании вернуть Маврикию острова Чагос, контроль над которым она до сих пор хранит", - говорится в сообщении.

В необязательной к исполнению резолюции Генеральной Ассамблеи 116 государств высказались за и лишь шесть против, что стало большим дипломатическим ударом для Великобритании.

Пятьдесят шесть государств, включая Францию и Германию, воздержались.

Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза

Маврикий говорит, что вынужден был отказаться от архипелага в Индийском океане в 1965 году в обмен на свою независимость.

Ранее Международный суд отметил, что Великобритания незаконно завладела островами в 1960-х годах.

Напомним: в 1968 году Маврикий получил независимость от британской короны, после чего в следующие несколько лет тысячи жителей островов Чагос были депортированы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, ООН, Маврикий, Генассамблея ООН, Архипелаг Чагос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь