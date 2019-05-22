Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза

Новости Украины: ООН не должна мириться с присутствием РФ в Совбезе, пока она не выведет войска с Донбасса и Крыма и не освободит заложников.

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала страны-члены ООН исключить Российской Федерации из Совета безопасности, пока Москва не выведет свои войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма и не освободит украинских политзаключенных.

"Пока мировые СМИ, как попугаи, повторяют ложь кремлевской машины по продуцированию фейков в индустриальных масштабах, почти ежедневно, украинский солдат отдает жизнь на передовой войны России с Европой; войны, которая унесла жизни тыс. человек", - сказана она в ходе выступления на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, текст которого опубликован на сайте Минздрава в среду.

Она напомнила, что 24 украинских военных моряках были захвачены российской стороной в международных водах с гарантированным проходом в соответствии с международно признанными правилами и договорами. "Разве это не очевидный акт агрессии?", - спросила она.

"Раздача российских паспортов на оккупированных территориях, принудительно или добровольно, является еще одним актом агрессии. И требование наличия российского паспорта для получения медицинской помощи – является нарушением прав человека", - также подчеркнула Супрун.

Она заявила, что каждый в этом зале должен найти в себе силы сказать "нет" "бизнесу как обычно" (Business as usual).

"ООН не должна мириться с присутствием Российской Федерации в Совете безопасности, пока она не вернется к системе международного права, начиная с вывода своих войск и командных структур с оккупированных территорий Украины (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - сказала глава Минздрава Украны.

Она также подчеркнула, что страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе они "рискуют стать заложниками Кремля".