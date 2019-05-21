Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского: куда и зачем

Новости Украины: Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.

"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы", - сказала Супрун.

Ранее некоторые СМИ обнародовали видео, как Супрун после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту "Борисполь".

20 мая Супрун сообщила, что продолжит работать для украинцев.

"Министерство здравоохранения продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим. Мы здесь работаем для украинцев", - написала и.о. министра в Facebook.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.