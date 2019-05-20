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Супрун не собирается в отставку

Супрун не собирается в отставку
13:59 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что реформа медицины продолжается.

И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не будет подавать в отставку с должности руководителя Минздрава, а реформирование медицинской сферы будет продолжаться. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные", - отметила Супрун.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно уволиться из правительства.

Ранее заявления об отставке написали глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, замглавы СБУ Павел Демчина, министр обороны Степан Полторак.

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Минздрав, Кабмин, Ульяна Супрун.
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