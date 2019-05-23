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Четверг, 23.05.2019
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"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США

"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
05:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Германия не поддержала экстерриториальные санкции США из-за "Северного потока-2".

Правительство Германии выступает против санкций в отношении "Северного потока", которые могут иметь экстерриториальные последствия, заявила представитель германского министерства экономики и энергетики, передает Reuters, пишет УНН.

"Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие", — сказала она.

Накануне, 21 мая, министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, объявил, что Америка намерена ввести санкции в отношении "Северного потока-2" — нового газопровода из России в Европу. США выступают категорически против строительства трубы и заявляли, что планируют поставлять в Европу сжиженный газ, этими намерениями в Кремле объясняли попытки Вашингтона ввести санкции против этого проекта.

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Перри выразил надежду, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, ограничивающий компании, которые участвуют в строительстве газопровода. Он также призвал Украину развивать собственные ресурсы, что позволит стране иметь достаточно газа в хранилище накануне холодного периода.

Напоминаем, санкции со стороны США по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил в среду в эфире одного из телеканалов советник президента Украины Александр Данилюк.

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Германия, США, Россия, Санкции, Северный поток-2.
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