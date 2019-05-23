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Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
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"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах

"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
04:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Марчук сообщил, что Россия "потеряла" 80 пленных украинцев.

Россия "установила" только 27 пленных, еще 80 человек она ничего не знает и "не нашла их".

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре с участием ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 лиц, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 человек ничего не знают и они их не нашли. Один раз к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ г-н Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", – говорится в сообщении.

"Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе, а совершивших эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, совершивших теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. С этим процессом тесно связана еще и проблема с теми, кто пропал без вести. А это сотни человек", – продолжает Марчук.

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"Все это сполна относится и к принципу "всех установленных на всех установленных". Поэтому Украина, "ЗА" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", – резюмирует Евгений Марчук.

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Россия, Евгений Марчук, Обмен пленными, ОРДЛО, ТКГ.
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