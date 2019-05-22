Родственники пленных Кремля опубликовали открытое письмо к Президенту

Новости Украины: Близкие заложников РФ написали открытое письмо к Владимиру Зеленскому с целью повлиять на освобождение украинских граждан.

Сегодня, 22 мая, на сайте объединения родственников политзаключенных появилось письмо, адресованное Президенту. В нем родственники пленных предлагают рассмотреть конкретные действия по освобождению незаконно арестованных в РФ граждан Украины.

"Мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с просьбой учитывать в кадровой и другой политике, направленных на освобождение незаконно удерживаемых лиц, не только мнение и опыт бывших чиновников, но и семей незаконно удерживаемых лиц и общественных организаций, которые занимаются соответствующей проблематикой на протяжении пяти лет", - говориться в тексте письма.

В тексте инициаторы обращения предложили создать должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля, Координационный Совет при АП, поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники или осужденные на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами".

Также в тексте письма подчеркнули о целесообразности совершенствования санкционной политики относительно России и поддержать санкции международных партнеров, поддержать проект закона №9438, предусматривающий ответственность за нарушение прав человека и регулирующий положения о военных преступлениях в рамках международного права.

Под обращением подписались десять организаций, среди которых общественные, правозащитные и медийные организации. В письме родственники и правозащитники выразили надежду на то, что Президент услышит их.