Туристам в Черногории запретят ходить с обнаженным торсом

Новости мира: На черногорском курорте планируют штрафовать туристов за неподобающий внешний вид.

Власти Будвы, популярного курорта в Черногории, решила ввести правила внешнего вида и поведения в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTV Budva.

Власти Будвы предложила жителям города принять участие в разработке правил поведения для более удобного функционирования публичного пространства.

Гражданам предлагают ориентироваться на опыт курортных городов соседних стран. В качестве примера приводится возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.

Новые правила должны регулировать и другие сферы жизни в городе: парковка, сортировка мусора, застройка, громкая музыка и т.п.

Сообщается, что общественные обсуждения новых правил продлятся два месяца. После этого будет подготовлен соответствующий проект.