Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Мелания Трамп в стильном платье посетила раненых военнослужащих
Мелания Трамп в стильном платье посетила раненых военнослужащих

Туристам в Черногории запретят ходить с обнаженным торсом

Туристам в Черногории запретят ходить с обнаженным торсом
15:26 Сегодня Телеграф

Новости мира: На черногорском курорте планируют штрафовать туристов за неподобающий внешний вид.

Власти Будвы, популярного курорта в Черногории, решила ввести правила внешнего вида и поведения в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTV Budva.

Власти Будвы предложила жителям города принять участие в разработке правил поведения для более удобного функционирования публичного пространства.

Гражданам предлагают ориентироваться на опыт курортных городов соседних стран. В качестве примера приводится возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.

Правительство усилило ответственность туроператоров

Новые правила должны регулировать и другие сферы жизни в городе: парковка, сортировка мусора, застройка, громкая музыка и т.п.

Сообщается, что общественные обсуждения новых правил продлятся два месяца. После этого будет подготовлен соответствующий проект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Туризм, Курорт, Черногория, Будва, Внешний вид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 "Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь