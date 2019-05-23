Скачать
Четверг, 23.05.2019
Ельченко сравнил экологические риски на Донбассе с катастрофой Чернобыля
Ельченко сравнил экологические риски на Донбассе с катастрофой Чернобыля
ГФС пояснила санкции для "евробляхеров": кого и когда будут штрафовать
ГФС пояснила санкции для "евробляхеров": кого и когда будут штрафовать
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
СМИ: Звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек обручился с Люси Бойнтон
СМИ: Звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек обручился с Люси Бойнтон

В Париже украли бриллиант на 45 млн евро

В Париже украли бриллиант на 45 млн евро
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости мира: У бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате украли бриллиант стоимостью 45 млн евро.

Представившиеся россиянами неизвестные украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате в Париже бриллиант, стоимость которого оценивается в десятки миллионов евро, сообщают в четверг местные СМИ.

По ее словам, этот драгоценный камень оценивается в 45 млн евро. Согласно информации СМИ, двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись.

В Норвегии из музея украли картины известного экспрессиониста Мунка

Инцидент произошел в восьмом парижском округе. Столичная полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Отель, Бриллиант, Украли, Экс-кандидат, Марии-Мадлен Диубате.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Маникюр 2019: стиль битого стекла
03 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
04 Леся Никитюк впервые рассказала про свою свадьбу
05 Приметы и обряды на 23 мая – Симонов день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ГБР пояснили статус Порошенко в деле по заявлению Портнова
В ГБР пояснили статус Порошенко в деле о госизмене
Грузинский лари побил исторический антирекорд
Грузинский лари побил исторический антирекорд
В Париже украли бриллиант на 45 млн евро
В Париже украли бриллиант на 45 млн евро
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь