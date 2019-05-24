Скачать
Пятница, 24.05.2019
Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
Торнадо в США забрали уже семь жизней (Фото)
Торнадо в США забрали уже семь жизней (Фото)
Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
Сказочные фотоманипуляции от Абдуллы Эвиндара (Фото)
Сказочные фотоманипуляции от Абдуллы Эвиндара (Фото)

На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет

На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Литовские таможенники не пропустили в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Криминальную службу таможни Литвы.

“Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси”, - говорится в сообщении.

Как сообщили в Криминальной службе таможни, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы. С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.

Трое украинцев пытались ввезти в Беларусь 800 килограммов сала

По словам представителя таможни Гедиминаса Куликаускаса, систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт. В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске. Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Таможня, Беларусь, Система запуска ракет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
02 Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились
03 Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов
04 В НБУ рассказали, как решения Зеленского повлияли на валютный рынок
05 У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Платье мятного цвета: роскошный образ Иванки Трамп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь