На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет

Новости мира: Литовские таможенники не пропустили в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Криминальную службу таможни Литвы.

“Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси”, - говорится в сообщении.

Как сообщили в Криминальной службе таможни, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы. С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.

По словам представителя таможни Гедиминаса Куликаускаса, систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт. В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске. Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник.