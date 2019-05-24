Президент ПАСЕ хочет возвращения делегации России в Совет Европы

Новости мира: Президент ПАСЕ просит депутатов открыть путь к возвращению России в ассамблею

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье призвала депутатов ассамблеи принять в начале июня необходимые для возвращения российской делегации изменения в регламент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила, выступая в пятницу на постоянном комитете ПАСЕ в Париже.

Паскье приветствовала решение Комитета министров в Хельсинки, в котором министры настаивают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее - то есть фактически поддерживают возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Президент ПАСЕ призвала депутатов предпринять дальнейшие шаги, чтобы принятое в Хельсинки политическое заявление было воплощено в жизнь.