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Президент ПАСЕ хочет возвращения делегации России в Совет Европы

Президент ПАСЕ хочет возвращения делегации России в Совет Европы
14:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент ПАСЕ просит депутатов открыть путь к возвращению России в ассамблею

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье призвала депутатов ассамблеи принять в начале июня необходимые для возвращения российской делегации изменения в регламент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила, выступая в пятницу на постоянном комитете ПАСЕ в Париже.

Паскье приветствовала решение Комитета министров в Хельсинки, в котором министры настаивают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее - то есть фактически поддерживают возвращение российской делегации в ПАСЕ.

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Президент ПАСЕ призвала депутатов предпринять дальнейшие шаги, чтобы принятое в Хельсинки политическое заявление было воплощено в жизнь.

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ПАСЕ, Россия, Совет Европы, Лилиан Мари Паскье.
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