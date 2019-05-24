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Викторию Нуланд не пустили в Россию

Викторию Нуланд не пустили в Россию
13:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Россия внесла в "черный список" бывшую помощницу государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд.

Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд получила отказ в российской визе из-за того, что Москва внесла ее в "черный список". Об этом сообщают российские СМИ.

"В МИД РФ “Ъ” уточнили, что Виктория Нуланд внесена в российский "черный список". Власти РФ составили его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц", - говорится в сообщении.

В отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.

Как отмечается, Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.

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"Критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении.

Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

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Россия, Виктория Нуланд, Черный список.
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