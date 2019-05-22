В Кремле отреагировали на мирные переговоры с Украиной

Новости Украины: Предложенный Зеленским референдум по отношениям с РФ является внутренним делом Украины.

В Москве ожидают от Киева конкретных шагов для нормализации отношений Украины с Россией и реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - сказал Песков.

В ходе общения с журналистами в среду его попросили прокомментировать идею нового президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по связям с Россией.

Песков назвал это внутренним делом Украины. "Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет. Главное, чтобы был толк, главное, чтобы была эффективность", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 21 мая глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.