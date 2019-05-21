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По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум

По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
21:47 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УНИАН

Новости Украины: Вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ может быть вынесен на всенародный референдум.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечает, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

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"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

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Россия, Референдум, Администрация Президента, АПУ, Андрей Богдан.
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