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Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
21:30 Вт, 21 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава Администрации президента прокомментировал снижение тарифов на газ.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможности снижения тарифов на газ для населения, однако должен согласовывать такие решения с Международным валютным фондом. Об этом заявил новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций", - отметил Богдан.

По его словам, Украина оказалась в ситуации, когда вынуждена согласовывать решения с МВФ, поскольку рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины

Напомним, сегодня эксперты Международного валютного фонда начали свою работу в Украине.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.

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Все по теме:

Газ, МВФ, Цена на газ, Администрация Президента, АПУ, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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