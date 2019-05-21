Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины

Новости Украины: Зеленский назначил главой своей администрации Богдана.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины "О государственной службе" постановляю: Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа №304/2019 от 21 мая, обнародованном на сайте главы Украинского государства во вторник вечером.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.