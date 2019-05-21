Советник Зеленского рассказал о подготовке законопроекта об импичменте

Новости Украины: У Зеленского анонсируют внесение в парламент законопроекта об импичменте.

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан анонсирует внесение на рассмотрение парламента законопроекта об импичменте президента.

Об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента относительно роспуска Верховной Рады.

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, каким будет текст", - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли президент вносить соответствующую законодательную инициативу.

По словам Богдана, пока законопроект об импичменте еще разрабатывается научными работниками. "Таких потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению", - сказал он.

Также Богдан отметил, что проект закона об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а затем внесен на рассмотрение ВР.