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У Зеленского допустили, что подписание указа о роспуске Рады может быть отложено

У Зеленского допустили, что подписание указа о роспуске Рады может быть отложено
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: У Зеленского допускают отсрочку подписания указа о роспуске Рады на несколько дней для вступления в силу изменений в избирательное законодательство

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан не исключает, что подписание и публикация указа о роспуске парламента могут быть отложены на несколько дней для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, дальнейшего принятия парламентом решений и их публикации.

"Внеочередное заседание Верховной Рады может быть предложено провести 22 мая, поскольку наиболее оптимальным сроком для публикации указа о роспуске парламента, чтобы соблюсти все нормы Конституции, то есть период в 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, является публикация указа завтра, 22 мая", - сказал Богдан журналистам после консультации глав фракций и руководителей групп парламента с президентом Украины во вторник в Киеве.

При этом советник Зеленского указал, что, возможно, публикация указа может быть отложена на несколько дней, чтобы провести внеочередное заседание Рады, подписать и опубликовать принятые парламентом решения.

Зеленский назвал главную причину роспуска Рады

Ранее во вторник Богдан сообщил, что рассматривается возможность обращения к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

Согласно календарному плану текущей сессии Верховной Рады, следующая пленарная неделя пройдет с 28 по 31 мая. На текущей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Досрочные выборы, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Роспуск Рады.
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