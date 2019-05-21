Зеленский назвал главную причину роспуска Рады

Новости Украины: Главный аргумент для роспуска Рады – низкое доверие граждан, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 г.

Президент Украины Владимир Зеленский называет очень низкий уровень доверия граждан к Верховной Раде и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года основаниями для досрочных парламентских выборов, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - заявил Зеленский по итогам встречи руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Участники встречи также обсудили дату проведения досрочных выборов - она будет зависеть от того, когда президент издаст указ о роспуске парламента.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады