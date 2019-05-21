Дата выборов, отмена "мажоритарки" и проходной барьер: подробности встречи Зеленского с лидерами фракций

Новости Украины: Владимир Зеленский предложил фракциям отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер до 3%.

В администрации президента Украины во вторник прошли консультации главы государства Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.

Как сообщила пресс-служба президента, рассматривался вопрос досрочного прекращения полномочий парламента.

На встрече с Зеленским присутствовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его заместители Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, лидеры фракций: "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народный фронт" - Максим Бурбак, "Оппозиционный блок" - Вадим Новинский, "Объединение "Самопомич" - Олег Березюк, Радикальной партии - Олег Ляшко, "ВО "Батькивщина" – Юлия Тимошенко, руководитель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко и сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

Встреча началась около 10.30, а завершилась ориентировочно в 12.40.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предполагает, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля.

"Я буду краток – нечего комментировать. Консультации прошли. Досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы ориентировочно пройдут 21 июля", - сказал Ляшко журналистам после консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций.

Он предположил, что указ президента о роспуске парламента появится в ближайшее время.

В свою очередь, Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций заявила, что возможной датой внеочередных выборов в Верховную Раду будет 21 или 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ (о выборах - ред.) не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", - сказала она журналистам после консультаций.

Кроме того, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов, сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно изменений избирательного законодательства, которые предлагает глава государства.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.