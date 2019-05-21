Роспуск Рады: когда досрочные парламентские выборы

Новости Украины: Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций о роспуске Рады: досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля.

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее приемлемую дату для проведения досрочных парламентских выборов.

"Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года", - сказал журналистам советник президента Андрей Богдан после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

В то же время вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с Зеленским заявила, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", — пояснила она.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады