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Выборы в Европарламент: когда будут объявлены результаты

Выборы в Европарламент: когда будут объявлены результаты
16:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Некоторые страны ЕС уже осуществили волеизъявление на выборах в Европарламент, но официальные результаты будут известны позже.

Некоторые страны Евросоюза уже завершили голосование на выборах в Европарламент, однако по законодательству ЕС результаты будут обнародованы по завершению голосования во всех странах. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, передает корреспондент.

Официальный представитель Еврокомисии заявила, что страны ЕС обязаны обеспечить неразглашение результатов выборов до закрытия последнего избирательного участка в 11:00 вечера 26 мая. Андреева добавила, что закон не распространяется на публикацию в прессе данных экзит-полов и других опросов.

По ее словам, выборы в Европарламент вчера состоялись в Нидерландах и Великобритании, сегодня они проходят в Ирландии и Чехии, а завтра представителей в Европарламенте будут выбирать граждане Словакии, Мальты и Латвии. Остальные страны-члены ЕС определятся с выбором в воскресенье, 26 мая.

По словам представителя ЕК, все желающие смогут наблюдать за ходом голосования и подведением итогов выборов в здании Европарламента , а также в прямом эфире 26 мая. На специальном сайте в воскресенье с 18:00 будут доступны оперативные данные по прогнозным результатам европейских выборов.

Андреева, отвечая на вопрос о возможном расследовании неспособности проголосовать всех жителей Великобритании заявила, что Еврокомиссия будет следить за такими оповещениями, но расследование может начаться лишь в случае системности нарушений.

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В Еврокомисии переложили ответственность на национальные органы власти за создание условий для полномерного использования своего права голоса жителями стран ЕС.

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ЕС, Выборы, Еврокомиссия, Европарламент, Выборы в Европарламент, Выборы в ЕС.
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