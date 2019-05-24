Каталонские депутаты отстранены от работы в парламенте Испании

Новости мира: Руководящий орган Конгресса депутатов Испании приостановил мандаты трех каталонских депутатов.

В Нижней палате парламенте Испании приняли решение приостановить депутатскую деятельность двух каталонских представителей в связи с пребыванием их в тюрьме. Об этом сообщает Associated Press.

По заявлению спикера парламента Мерицель Бате, в соответствии с положениями Уголовного кодекса Испании в пятницу были приостановлены мандаты экс-вице президента Каталонии Ориола Жункераса и еще трех депутатов.

На апрельских выборах в нижней палате парламента четверо каталонских политиков, пребывая под следствием, получили депутатские мандаты, а один из них получил место в Верхней палате парламента.

Экс-вице президент Каталонии участвует в выборах в Европейский парламент. Выборы в Испании состоятся в воскресенье, 26 мая.