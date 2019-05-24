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Юнкер отреагировал на отставку Мэй

Юнкер отреагировал на отставку Мэй
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Юнкер принял отставку Мэй "без радости".

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, который был активно вовлечен в переговоры с Британией о Brexit, воспринял объявление премьера Терезы Мэй об отставке "без радости".

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Президент Юнкер наблюдал сегодня утром за объявлением Терезы Мэй об отставке без радости. Президенту очень нравилось работать с премьер-министром Мэй, и он благодарен ей за такую возможность. Как он говорил ранее, Тереза Мэй - это женщина большого мужества, к которой он испытывает глубокое уважение. Он в такой же степени будет уважать и установит рабочие отношения с новым премьер-министром страны, кто бы им не стал, без прекращения общения с Терезой Мэй", - сказала представитель Еврокомиссии.

Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии

Отвечая на вопрос о том, скажется ли отставка Мэй на переговорах относительно соглашения о выходе Великобритании из ЕС, Андреева отметила, что позиция ЕС относительно Brexit остается неизменной.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что подает в отставку с должности председателя Консервативной и юнионистской партии 7 июня.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Жан-Клод Юнкер, Тереза Мэй, Brexit.
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