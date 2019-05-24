Brexit: Премьер Чехии надеется на повторный референдум

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш надеется, что Великобритания проведет еще один референдум о выходе из Европейского Союза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
"Я все еще надеюсь, что Великобритания проведет внеочередные выборы, и в результате у них будет еще один референдум. Что британцы наконец поймут, что дезинформация, которую они получили (о Brexit) – это неправда, и Великобритания останется в Евросоюзе", - сказал Бабиш.
Он назвал Великобританию одним из лучших союзников своей страны в ЕС, потому что "это большое государство, которое уравновешивает господство Германии и Франции".
Как сообщалось ранее, Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с должности главы правительства 7 июня.
Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.
Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера, который также возглавит правительство, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.