Brexit: Премьер Чехии надеется на повторный референдум

Новости мира: Премьер Чехии надеется на второй референдум в Британии после отставки Мэй.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш надеется, что Великобритания проведет еще один референдум о выходе из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Я все еще надеюсь, что Великобритания проведет внеочередные выборы, и в результате у них будет еще один референдум. Что британцы наконец поймут, что дезинформация, которую они получили (о Brexit) – это неправда, и Великобритания останется в Евросоюзе", - сказал Бабиш.

Он назвал Великобританию одним из лучших союзников своей страны в ЕС, потому что "это большое государство, которое уравновешивает господство Германии и Франции".

Как сообщалось ранее, Тереза Мэй официально объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с должности главы правительства 7 июня.

Накануне Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

Ожидается, что Консервативная партия выберет нового лидера, который также возглавит правительство, прежде чем Палата общин уйдет на летние каникулы в конце июля.