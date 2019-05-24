В ЕК приняли общеевропейские правила использования дронов

Новости мира: В Европе будут действовать общие для всех стран правила использования беспилотников.

Еврокомиссия в новых правилах определила правила использования дронов в странах-членах ЕС.

На сайте Европейской Комиссии определены четкие правила, определяющие запрещенные зоны для использования беспилотных дронов, в частности в зонах аэропорта и центральный районах городов.

Правила ограничений использования дронов были принятые сегодня, 24 мая решением Еврокомиссии. Отмечается, что ограничения должны обеспечить безопасность для людей на земле и воздухе, а также более эффективное использование дронов по всей Европе. Новые правила применимы к профессиональным операторам и обычным любителям дронов.

В частности, с 2020 года все операторы беспилотников обязаны пройти регистрацию в органах власти, а запрещенные зоны будут определять сами страны ЕС, однако они точно будут включать аэропорты и центральные районы городов.

Правила на уровне ЕС призваны заменить национальные правила использования дронов в странах-членах. Однако страны ЕС остаются ответственными за предотвращение неправомерного использования дронов на своей территории.