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В ЕК приняли общеевропейские правила использования дронов

В ЕК приняли общеевропейские правила использования дронов
20:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: В Европе будут действовать общие для всех стран правила использования беспилотников.

Еврокомиссия в новых правилах определила правила использования дронов в странах-членах ЕС.

На сайте Европейской Комиссии определены четкие правила, определяющие запрещенные зоны для использования беспилотных дронов, в частности в зонах аэропорта и центральный районах городов.

Правила ограничений использования дронов были принятые сегодня, 24 мая решением Еврокомиссии. Отмечается, что ограничения должны обеспечить безопасность для людей на земле и воздухе, а также более эффективное использование дронов по всей Европе. Новые правила применимы к профессиональным операторам и обычным любителям дронов.

В частности, с 2020 года все операторы беспилотников обязаны пройти регистрацию в органах власти, а запрещенные зоны будут определять сами страны ЕС, однако они точно будут включать аэропорты и центральные районы городов.

Лучшие дрон-фотографии прошлого года по версии Dronestagram (Фото)

Правила на уровне ЕС призваны заменить национальные правила использования дронов в странах-членах. Однако страны ЕС остаются ответственными за предотвращение неправомерного использования дронов на своей территории.

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Еврокомиссия, Беспилотники, Дроны.
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