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Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет

Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет
04:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Эмманюэль Макрон считает, что возможно восстановить Нотр-Дам за пять лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему считает технически возможным восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет, сообщают местные СМИ.

"Этот срок в пять лет - потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процессу строительных работ", - сказал французский лидер.

"Многие переживают относительно того, как будут осуществлены эти работы в такие сжатые сроки", - признал он.

Макрон заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться "тем, что сделал Виолле-ле-Дюк", который в 19-м веке воздвиг этот шпиль.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

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До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Париж, Франция, Пожар, Восстановление, Эмманюэль Макрон, Нотр-Дам.
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