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Пожар в Нотр-Даме: стало известно, что рабочие курили на крыше, несмотря на запрет

Пожар в Нотр-Даме: стало известно, что рабочие курили на крыше, несмотря на запрет
09:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Компания-подрядчик реставрации собора признала факт курения своих рабочих во время работы, но отрицает, что это стало причиной пожара.

Компания, которая отвечала за установку строительных лесов на крыше собора Парижской Богоматери, признала тот факт, что некоторые из ее сотрудников курили на месте работ до возникновения пожара, нанесшего культовому сооружению большой вред.

В среду, 24 апреля, подтвердили в самой компании после того, как информация о таких случаях появилась в издании Le Canard Enchaine, пишет DW.

В компании сообщили, что рабочие признались полиции о нарушении запрета на курение на рабочем месте, однако подчеркнули, что курение не было причиной возникновения пожара.

"Я могу подтвердить, что именно это они сообщили полиции, - заявил представитель компании Le Bras Freres, цитирует агентство dpa. - Мы сожалеем, что они нарушили запрет на курение, но это факт".

Также представитель компании, который попросил не называть его имени, заявил журналистам: "Мы не думаем, что окурок привел к пожару в Нотр-Даме". По его словам, огонь вспыхнул, скорее всего внутри здания, а случилось это аж через час после того, как рабочие покинули место работы. Сейчас компания задействована в срочных работах по устранению причиненного ущерба, добавил представитель.

Согласно данным Le Canard Enchaine, следователи считают, что наиболее вероятной причиной пожара, который разрушил крышу и шпиль собора, стало короткое замыкание.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что пожар начался на крыше собора Парижской Богоматери неподалеку от основания шпиля. К таким выводам, утверждают журналисты, следователи пришли, проанализировав видеокадры любительской съемки и опросив свидетелей.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно, пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

Как выглядит Нотр-Дам изнутри после пожара (Видео)

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

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Париж, Франция, Дисней, Нотр-Дам, Пожар в Соборе Парижской Богоматери, Пожар в Париже, Пожар в Нотр-Даме.
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