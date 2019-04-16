В результате пожара в Нотр-Даме пострадали три человека

Новости мира: В результате тушения пожара, возникшего вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

В Соборе Парижской Богоматери во вторник, 16 октября, пожарные ликвидировали масштабный пожар. Как сообщает пожарная служба Парижа в Twitter, в результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

"Двое полицейских и пожарный получили легкие травмы", - сообщили в службе.

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Спасатели также отмечают, что тушение пламени продолжалось 9 часов, в нем приняли участие около 400 пожарных.

Как известно, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнули пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль, а затем огонь охватил все здание. Причина пожара пока неизвестна, но, предварительно, возможна связь с ремонтными работами, которые велись в соборе.

Ранее сообщалось, что семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара здания собора Нотр-Дам де Пари. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.