Премьер Нидерландов выразил благодарность Терезе Мэй

Новости мира: Премьер Нидерландов Марк Рютте поблагодарил Терезу Мэй.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте поблагодарил британскую коллегу и подчеркнул, что соглашение, достигнутое между ЕС и Великобританией, остается в силе.

Об этом он написал в Twitter.

“Просто выразил свою благодарность и уважение Терезе Мэй. Великобритания и Нидерланды тесно связаны между собой. Соглашение, достигнутое между ЕС и Великобританией относительно упорядоченного Brexit, остается на столе”, - отметил Рютте.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня из-за разногласий с правительством относительно Brеxit. При этом она продолжит возглавлять кабинет до тех пор, пока не будет избран новый председатель Консервативной партии.